Πυρ ομαδόν από τους συνδικαλιστές της ΔΕΗ κατά Παναγιωτάκη για τη ΣΣΕ

Σφοδρότατη επίθεση εξαπολύουν εναντίον του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτάκη με σειρά ανακοινώσεών τους διάφορες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στη ΔΕΗ.

Μάλιστα, στις ανακοινώσεις, το ύφος των οποίων συχνά είναι παραπάνω από καυστικό, οι κινήσεις του κ. Παναγιωτάκη συνδέονται και συσχετίζονται με την παραμονή του στο "τιμόνι" της επιχείρησης, με απόφαση πλέον του Υπερταμείου.

Η οξύτητα της επίθεσης είναι εμφανής ακόμα και από τους τίτλους των ανακοινώσεων. Ενδεικτικά, οι τελευταίες ανακοινώσεις (το κείμενο των οποίων παρατίθεται στη συνέχεια) έχουν ως εξής:

- "Το Unfair και το Unfaithful του Προέδρου της ΔΕΗ", λέει ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ,

-"Ο δωδεκάλογος του… «σύγχρονου μανάτζερ»!!!", λέει ο ΠΑΣΠΑ ΔΕΗ,

ενώ από την πλευρά της η ΔΑΚΕ τον αποκαλεί "Δούρειο Ίππο", εγκαλώντας τον Μ. Παναγιωτάκη ότι καθοδηγεί το ξεπούλημα της επιχείρησης.

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Το Unfair και το Unfaithful ενός Προέδρου

"Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία ότι ο τρόπος λειτουργίας του Προέδρου της ΔΕΗ δεν ξεφεύγει διόλου από το καθιερωμένο πλέον πλαίσιο μέσα από το οποίο μπορεί και δίνει συνεχώς διαπίστευση, συνηγορώντας στην υλοποίηση του καταστροφικού σεναρίου πώλησης της Επιχείρησης.

Είναι εμφανές ότι δεν δυσκολεύτηκε καθόλου ο Πρόεδρος να ακολουθήσει την «υπόδειξη» που του έκανε ο Πρωθυπουργός, όταν πριν από έναν χρόνο τον καλούσε «να …συμφιλιωθεί με την πραγματικότητα».

Έχοντας απέναντί του την «κριτική επιτροπή» του Υπερταμείου που θα ανανεώσει την θητεία του, πολύ φοβούμαστε πως δεν έχει πλέον καμία αναστολή (με το χρόνιο απωθημένο της σύντομης θητείας του ως Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ) στο να συνδικαλίζεται ενάντια στους εργαζόμενους, στο να υπονομεύει την υπογραφή της ΣΣΕ, στο να τινάζει στον αέρα κάθε προσπάθεια που στοχεύει στο να αποτρέψει το ξεπούλημα των λιγνιτικών μονάδων.

Είναι μάλλον απίθανο για κάποιον (όσο και να το προσπαθεί) να του καταλογίσει απειρία, όταν αποτελεί πλέον εξόφθαλμη πραγματικότητα το ότι απολύτως συνειδητά (έχοντας παραβεί κάθε όρο και κάθε δεοντολογία του σωστού Management) προβαίνει σε πράξεις με τις οποίες υπονομεύει τον θεσμικό ρόλο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και των Πρωτοβαθμίων Σωματείων της.

Ενσαρκώνοντας κάθε ρόλο που του διασφαλίζει την παραμονή του στην Προεδρία της ΔΕΗ, είναι πανέτοιμος να εξυπηρετήσει τα ιδιωτικά συμφέροντα προσφέροντάς τους την περιουσία του Ελληνικού λαού, έναντι πινακίου φακής όταν μάλιστα πριν από λίγους μήνες υποστήριζε ότι βρίσκεται με το πιστόλι στον κρόταφο, αναγκαζόμενος να πουλήσει μονάδες της ΔΕΗ.

Αντιμέτωπος με το δίλημμα πώληση μονάδων ή παραίτηση, είναι προφανής η επιλογή που έκανε.

Το Συνδικάτο, οι εργαζόμενοι, οι Έλληνες πολίτες και καταναλωτές αντιλαμβάνονται άψογα τα τεκταινόμενα και θα πράξουν αναλόγως, προκειμένου να αποκαταστήσουν το Unfair και το Unfaithful με τα οποία ο Πρόεδρος επιμένει να τους αντιμετωπίζει και καλούν το Υπουργείο και τον Υπουργό ΠΕΝ να παύσουν να κρύβονται και να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Τελικά, το μόνο που έχει καταφέρει -με πολύ μεγάλη επιτυχία- ο κύριος Πρόεδρος είναι να βρει απόλυτη εφαρμογή στο πρόσωπό του, η παροιμία του θυμόσοφου λαού «τα στερνά τιμούν τα πρώτα»".

ΠΑΣΠΑ ΔΕΗ: Ο δωδεκάλογος του… «σύγχρονου μανάτζερ»!!!

Κύριε Πρόεδρε,Πριν από λίγο πήραμε στα χέρια μας το τελικό σχέδιο της Συλλογικής Σύμβασης το οποίο εστάλη στην Ομοσπονδία και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία υπό μορφή τελεσιγράφου, σαν κι εκείνα που έστελναν οι τροικανοί στην κυβέρνηση στο τέλος της περίφημης διαπραγμάτευσης του 2015. «Take it or leave it» έλεγαν τότε οι Σόιμπλε, Γιούνγκερ, Λαγκάρντ και Ντάισελμπλουμ. «Take it or leave it» λέει σήμερα ο κ. Παναγιωτάκης σε 18.000 εργαζόμενους της ΔΕΗ. Κύριε Παναγιωτάκη απ’ ότι φαίνεται τα ταχύρυθμα μαθήματα στυγνών και εκβιαστικά νεοφιλελεύθερων τακτικισμών, προκειμένου να υποταχθούν οι πληβείοι, αποτελούν το ευαγγέλιο του σύγχρονου μάνατζμεντ… Κύριε Παναγιωτάκη απ’ ότι φαίνεται οι τροικανοί βρήκαν αναπάντεχα πρόθυμους μαθητές, στις τάξεις της ΔΕΗ… Κύριε Παναγιωτάκη η σπουδή σας να στείλετε επιστολή προς τους εργαζόμενους της ΔΕΗ με τις προτάσεις για τη νέα ΕΣΣΕ είναι βαθιά διχαστική και διαλυτική για τον θεσμό της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και των Πρωτοβάθμιων Σωματείων.Ο τακτικισμός σας, να απαξιώσετε στα μάτια των εργαζόμενων τους εκπροσώπους τους, ξεπερνά ακόμα και τον μετρ του είδους Γιόζεφ Γκαίμπελς!!! Απ’ ότι φαίνεται είστε καλός μαθητής και θιασώτης της πρακτικής,«όσο πιο τερατώδες είναι ένα ψέμα, τόσο πιο πιστευτό γίνεται». Κύριε Παναγιωτάκη είναι ΞΕΚΑΘΑΡΟ πλέον και όσοι δεν το βλέπουν είναι ή ηλίθιοι ή «πρόθυμοι» να σας ξεσκονίζουν το σακάκι και να σας σφίγγουν την γραβάτα (που επιμελώς ΔΕΝ βγάλατε), ότι ενόψει του ΞΕΠΟΥΛΗΜΑΤΟΣ της «μισής ΔΕΗ», επιδιώκετε με ΔΟΛΙΟ τρόπο την ΡΗΞΗ με τους εργαζομένους στην Επιχείρηση. Κύριε Παναγιωτάκη είναι ΞΕΚΑΘΑΡΟ πλέον, ότι η τακτική σας να «παντρέψετε» το ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ των λιγνιτών, με την ανανέωση της θητείας σας και την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ΠΕΤΥΧΕ!!! Μόνο που ο «ασθενής» κατέληξε… Ξέρετε όμως ποια είναι η τραγική ειρωνεία; «Ασθενής» τελικά είστε ΚΑΙ εσείς… Κύριε Παναγιωτάκη είναι ΞΕΚΑΘΑΡΟ πλέον ότι τόσο καιρό χρησιμοποιούσατε τους εργαζόμενους της ΔΕΗ για να επιτύχετε την ανανέωση της θητείας σας. Κύριε Παναγιωτάκη είναι ΞΕΚΑΘΑΡΟ πλέον ότι με τους τακτικισμούς σας το ΜΟΝΟ που καταφέρνετε είναι να βάζετε την κυβέρνηση απέναντι στους εργαζόμενους. Συγχαρητήρια!!! Καταφέρατε ο ΣΥΡΙΖΑ να μην βρει ούτε την ψήφο σας στη ΔΕΗ!!! Κύριε Παναγιωτάκη είναι ΞΕΚΑΘΑΡΟ πλέον ότι η στόχευση σας είναι διττή. Πρωτίστως προς την κυβέρνηση και δευτερευόντως προς το προσωπικό της ΔΕΗ. Κύριε Παναγιωτάκη είναι ΞΕΚΑΘΑΡΟ πλέον ότι λειτουργείτε αυτοβούλως, χωρίς να έχετε πάρει κάποια εντολή από τους πολιτικούς σας προϊσταμένους. Όταν εδώ και αρκετό καιρό σε άλλους Οργανισμούς, ακόμα και η ΓΣΕΕ υπογράφουν Συλλογικές Συμβάσεις με θετικό πρόσημο, εσείς λειτουργείτε εδώ και 6 μήνες εντελώς παρελκυστικά και τραγικά διχαστικά απέναντι στους εργαζόμενους της Επιχείρησης που σας μεγάλωσε και έθρεψε την οικογένεια σας. Κύριε Παναγιωτάκη θα πρέπει να γνωρίζετε πως δεν θα επιτρέψουμε να γίνουμε πλατφόρμα ή βατήρας κανενός. Κύριε Παναγιωτάκη θα πρέπει να γνωρίζετε πως δεν θα επιτρέψουμε σε κάποιον που δεν έχει σπουδάσει και δεν ήταν ποτέ μάνατζερ, να γίνει μάνατζερ στου κασίδη το κεφάλι. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να συμπεριφέρεται σαν ιδιοκτήτης της ΔΕΗ. Κύριε Παναγιωτάκη δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να καταστρατηγήσει και να αλλοιώσει την εταιρική φιλοσοφία που έχουν οικοδομήσει με αγώνα και αίμα, εδώ και δεκαετίες οι υπάλληλοι και τα στελέχη της ΔΕΗ.Κύριε Παναγιωτάκη σας ευχόμαστε ειλικρινά και ολόψυχα να ανανεώσετε την θητεία σας σαν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος…

ΔΑΚΕ/ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ: Αποδεικνύεται ότι ο κ. Παναγιωτάκης είναι ο Δούρειος Ίππος που δίνει κατευθύνσεις στην Κυβέρνηση του για το τι πρέπει να κάνει ώστε να ξεπουληθεί πιο εύκολα η ΔΕΗ

"Ο Όμιλος ΔΕΗ και οι εργαζόμενοί του βρίσκονται στο μεταίχμιο δυσμενών εξελίξεων με βάση τους σχεδιασμούς και τις διακηρύξεις της Κυβέρνησης και της Διοίκησης του Ομίλου. Πέρασαν τρία χρόνια που ο Ελληνικό λαός τους ανέθεσε την ευθύνη για την τύχη της μεγαλύτερης βιομηχανίας της χώρας και των χιλιάδων εργαζομένων της, ώστε να κάνουν πράξη τις διακηρύξεις τους για ενιαία-δημόσια και ισχυρή ΔΕΗ με ευημερία του προσωπικού της και προστασία των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Οι διακηρύξεις αποδείχθηκαν ψεύτικες και το μέλλον μας αβέβαιο. Δυστυχώς για εμάς τους εργαζόμενους ακούσαμε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ να αναγγέλλει διάφορους σχεδιασμούς για τον τρόπο πώλησης των λιγνιτικών μονάδων, για μείωση του προσωπικού της εταιρείας και μείωση δαπανών-μισθών. Δυστυχώς για εμάς τους εργαζόμενους οι ημέρες είναι συννεφιασμένες και ομιχλώδεις, όταν για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες δεν έχει υπογραφεί Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αφότου έληξε και αυτό συμβαίνει με την Κυβέρνηση της πρώτης φοράς «αριστεράς» Δυστυχώς την ίδια στιγμή ο οίκος Mckenzie που ο ίδιος προσέλαβε μας μιλάει για μια εταιρεία χρεωκοπημένη επί της ουσίας, αφού δεν μπορεί να αποπληρώσει της δανειακές της υποχρεώσεις, μας λένε ότι οι τράπεζες θα έχουν πλέον την εποπτεία της ΔΕΗ και ότι το προσωπικό το οποίο έχει συνεισφέρει 5 δις ευρώ μέσω της μείωσης της μισθοδοσίας στην προσπάθεια διάσωσης της εταιρίας, θα πρέπει να ανανεωθεί-απολυθεί, γεγονός που ο ίδιος ο Πρόεδρος δεν διαψεύδει. Δυστυχώς , αποδεικνύεται ότι ο κ. Παναγιωτάκης είναι ο Δούρειος Ίππος που δίνει κατευθύνσεις στην Κυβέρνηση του για το τι πρέπει να κάνει ώστε να ξεπουληθεί πιο εύκολα η ΔΕΗ και με ποιον τρόπο ενώ έλεγε ότι θα παραιτηθεί . Η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας είναι η χειρότερη από δημιουργίας της και οι ευθύνες αυτών που την έφεραν στο χείλος του γκρεμού είναι τεράστιες. Η ανάληψή τους θεωρείται πράξη αυτονόητη, διαφορετικά οι Διοικούντες γίνονται επικίνδυνοι για τα συμφέροντα της ίδιας της εταιρείας και των εργαζομένων της. Ο κ. Παναγιωτάκης οφείλει να δώσει άμεσες και συγκεκριμένες απαντήσεις, όπως:

Τι έκανε τρία χρόνια αφότου ανέλαβε την ευθύνη της επιχείρησης;

Γιατί έφτασε η ΔΕΗ σε σημείο να μην μπορεί να δανείζεται;

Γιατί αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και έμεινε από ρευστότητα;

Γιατί προχωρά σε απολύσεις προσωπικού;

Γιατί προσλαμβάνει ξένους οίκους για να του υποδείξουν το επιχειρησιακό σχέδιο διάσωσης; Αυτό μαρτυρά την πλήρη αδυναμία διοίκησης και την ακαταλληλότητα του ανθρώπου για τη συγκεκριμένη θέση.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΗ κάνει το μάνατζερ στο ξεπούλημα της ΔΕΗ, Επιτέλους πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την τραγική κατάσταση που έχει περιέλθει η ΔΕΗ εξαιτίας των τραγικών επιλογών του.

Με την τακτική που εφαρμόζει ο επικεφαλής της Επιχείρησης, όσον αφορά τα σχέδια για τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (κλιμάκια, κοινωνικό μισθό κ.α.), επιχειρεί να διχάσει το προσωπικό του Ομίλου, αποδεικνύοντας για μία ακόμα φορά ότι μόνο σε αυτό τον τομέα είναι «ικανός μάνατζερ». Με ένα δισέλιδο και μία επιστολή προβοκατόρικη για τη Συλλογική Σύμβαση προσπαθεί τεχνηέντως να κωλυσιεργήσει την υπογραφή της ώστε να φτάσουμε στη μετενέργεια και να διασπάσει το προσωπικό. Αυτό θα έχει τραγικά αποτελέσματα για τον Όμιλο ΔΕΗ και τους εργαζόμενους, (ατομικές συμβάσεις - πρακτική που χρησιμοποίησε για πρώτη φορά στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες). Συνάδελφοι, Η κυβέρνηση έχει ιστορική ευθύνη για τα συμβαίνοντα στην επιχείρηση και οφείλει να απαλλάξει τη ΔΕΗ από τα «βαρίδια» που την καθήλωσαν στο τέλμα, εκτός αν συνειδητά τα προστατεύει γιατί είναι « σάρκα εκ της σαρκός της » και οι διακηρύξεις της για ισχυρή - δημόσια ΔΕΗ αποσκοπούσαν στην υφαρπαγή της ψήφου των εργαζομένων. Η παραπάνω «τρίλιζα» που παίζει, δεν έχει στόχο την ανάπτυξη της Επιχείρησης και την Εργασιακή Ειρήνη αλλά εξυπηρετεί ιδιοτελείς σκοπούς; Μήπως Κυβέρνηση και Διοίκηση βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία με το Υπερταμείο για την μη υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης ώστε να κατακρεουργήσουν τα εργασιακά δικαιώματα και να παραδώσουν την Επιχείρηση στους υποτίθεται «επενδυτές» μεγαλοεπιχειρηματίες με γνώμονα το συμφέρον τους; Είχαμε επισημάνει έγκαιρα τους σχεδιασμούς Κυβέρνησης – Διοίκησης με Δελτίο Τύπου στις 18/1/2018 και ακολούθησε αντίστοιχο Δ.Τ. της Ομοσπονδίας στις 30-1-2018 αλλά δυστυχώς επικράτησε εφησυχασμός. Ήρθε η ώρα το Συνδικαλιστικό κίνημα στον Όμιλο ΔΕΗ και στον ΑΔΜΗΕ να πάρει πρωτοβουλίες , να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν, να κάνει πράξη αυτό που εντέλλεται, να προασπίσει τα συμφέροντα των εργαζομένων και να αντιδράσει στα αντεργατικά σχέδια της Διοίκησης και της Κυβέρνησης. Ήρθε η ώρα το συνδικαλιστικό κίνημα να αποδείξει για μια ακόμη φορά ότι δεν είναι Εργοδοτικό ούτε Κυβερνητικό αλλά λειτουργεί υπέρ των συμφερόντων των εργαζομένων. Η ΔΑΚΕ/ΓΕΝΟΠ δεν εφησυχάζει, ΚΡΟΥΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ προς τους εργαζόμενους και θέτει προ των ευθυνών τους όλους αυτούς που «βάζουν πλάτη» σε αντεργατικές πολιτικές, παριστάνοντας τον επικοινωνιακό βραχίονα της Διοίκησης. Δεν δεχόμαστε τετελεσμένα και εκφοβιστικές πολιτικές προπαγάνδας από τους λάτρεις του αριστερού νεοφιλελευθερισμού. Η θέση μας για τον Όμιλο ΔΕΗ είναι :

Να μην πουληθεί κανένα περιουσιακό στοιχείο του Ομίλου.

Να μην γίνει καμία μείωση μισθού.

Να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος.

Μέχρι που φτάνει ο διάλογος ή η διαπραγμάτευση; ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΜΕ ΟΜΟΨΥΧΙΑ -ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. Απαιτούμε εδώ και τώρα να αντιδράσουν οι εργαζόμενοι στα κυβερνητικά σχέδια ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και τις μεθοδεύσεις του μοιραίου Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ, ώστε να υπογραφεί άμεσα και με θετικό πρόσημο η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Παράλληλα να εμποδίσουμε την πώληση των λιγνιτικών μονάδων και ορυχείων και να μην γίνει καμία απόλυση εργαζόμενου. Σε διαφορετική περίπτωση αυτοί που κάνουν πως δεν ακούν και χαριεντίζονται στης αυλές της εξουσίας θα έχουν και την ευθύνη για ότι αρνητικό προκύψει στους εργαζόμενους".