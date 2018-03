Κορυφαίες Διεθνείς παρουσίες στο Συνέδριο “ECOCITY FORUM 2018” για την Κυκλική Οικονομία στις Εξυπνες Πόλεις

Διεθνείς Οργανισμοί, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Επαγγελματικές Οργανώσεις και τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Περιβαλλοντικών ΜΚΟ συμμετέχουν στο Διεθνές Συνέδριο “ECOCITY FORUM 2018” με θέμα την Κυκλική Οικονομία στις Έξυπνες Πόλεις.





Το Συνέδριο, το οποίο οργανώνεται από το ECOCITY, θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 3-5 Οκτωβρίου και έχει τεθεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου.





Στις εργασίες του Συνεδρίου θα συμμετάσχουν, με κορυφαίους εκπροσώπους τους, φορείς με πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής πολιτικής, όπως είναι το European Environmental Agency (ΕΕΑ), ο European Sea Ports Organization (ESPO), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) και ο Παγκόσμιος Oργανισμός Τουρισμού (WTO).





Οσον αφορά στις συνέργειες, έχει εξασφαλισθεί η συμμετοχή σημαντικών διεθνών δικτύων, και πιο συγκεκριμένα του European Environmental Bureau (EEB), του Transport & Environment (T&E), του European Environmental Citizens Organization for Standarisation (ECOS), των οποίων αποτελεί μέλος το ECOCITY, όπως επίσης και του Pesticide Action Network (Pan-Europe) και του Mediterranean Information Office for Environment, Culture & Sustainable Development (MIO/ECSD), του Δικτύου των Φίλων της Φύσης (Friends of Nature), οργανισμών που έχουν προσανατολισμό στο Περιβάλλον και στις Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης.





Το πρόγραμμα του Συνεδρίου και η φόρμα συμμετοχής είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.ecocityforum.eu