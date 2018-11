Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβραβεύει τους πρωταθλητές στην οικολογική καινοτομία

Επτά εταιρείες από 6 διαφορετικές χώρες έλαβαν το πρώτο βραβείο στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον (European Business Awards for the Environment - EBAE), στον διαγωνισμό ο οποίος επιβραβεύει τις επιχειρήσεις που συμβάλλουν αποφασιστικά στην αειφόρο ανάπτυξη, μέσω της οικολογικής καινοτομίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας του Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ).

Οι νικητές ανακοινώθηκαν κατά την διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων στις 14 Νοεμβρίου στην Βιέννη (Αυστρία), στα πλαίσια του “Growth in Transition” conference, παρουσία του κ. Jürgen Schneider, Γενικού Διευθυντή του Αυστριακού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Βιώσιμης Ανάπτυξης & Τουρισμού.

Κατά την διάρκεια της τελετής, ο κ. Gilles Gantelet, Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Environment), ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο σταυροδρόμι μετασχηματισμού της σε μια πιο βιώσιμη οικονομία και ο ρόλος των επιχειρήσεων είναι ζωτικός στην προώθηση αυτής της αλλαγής. Οι νικητές και οι φιναλίστ των βραβείων έχουν κάνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση μιας οικονομίας μηδενικών ρύπων, χαμηλών εκπομπών άνθρακα και γενικότερα προς την κυκλική οικονομία και σήμερα επιβραβεύουμε τα επιτεύγματά τους. Οι εταιρείες αυτές αποδεικνύουν ότι η οικολογική καινοτομία δεν αφορά μόνο στην προστασία του πλανήτη μας. Αποτελεί επίσης μια εξαιρετική επιχειρηματική στρατηγική και διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.»

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον (European Business Awards for the Environment – ΕΒΑΕ), μια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ( European Commission’s Directorate-General for the Environment), επιβραβεύουν τις επιχειρήσεις που συνδυάζουν την καινοτομία με την ανταγωνιστικότητα και τις πολύ σημαντικές περιβαλλοντικές επιδόσεις.

Τα βραβεία διοργανώνονται ανά διετία και υποστηρίζονται από αντίστοιχους εθνικούς διαγωνισμούς στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εταιρείες που συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στον διαγωνισμό μπορούν να προταθούν μόνο από τον αντίστοιχο φορέα που διοργανώνει τα βραβεία σε εθνικό επίπεδο.

Κατά τον διετή κύκλο 2018-2019 (10η κατά σειρά διοργάνωση) υποβλήθηκαν 161 υποψηφιότητες από 19 Ευρωπαϊκές χώρες.