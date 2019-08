Εβδομάδα Click2Save Solar Backpack: 10% Έκπτωση & διπλή συμμετοχή στον Διαγωνισμό 10+1 χρόνια NanoDomi

Η NanoDomi, γιορτάζει 10+1 χρόνια παρουσίας στο χώρο των ΑΠΕ και διοργανώνει το μεγαλύτερο διαγωνισμό Φ/Β Συστημάτων.

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ΚΕΡΔΙΣΤΕ 10% ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΙΔΙΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ Φ/Β ΣΤΟΙΧΕΙΟ Click2Save Στέλνοντας e-mail στο [email protected] με θέμα “ Click2Save Solar Backpack 10%”

Μην ξεχάσεις να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό...

https://www.facebook.com/nanodomi/posts/1234418720070794

Ενημερώσου για το σακίδιο Click2Save στη σελίδα του Facebook

https://www.facebook.com/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%A4%CF%83%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1-Click2Save-2265150870413288/?__tn__=kC-R&eid=ARAs4rWO_uzb4GY2kkq9KmQIet5UbkhA6Er3isIaPHJoqQ5veoRIRl6H_Z2X0damnFQs9_TSe5uzTxG4&hc_ref=ARRn5HuvGxeQds9-3d4GPpDIuecGK0cG_Wqj7OPd6jHWLVgzM-lHz3guvjvdeoQQNHw&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAr0OhRdfhIZfwAJJq27YswStrib8uo6CXaMJeWUKvhGd1VXb4is-6Nv7P_UBaLLkMqrkpW7lA2GBbEALJTTkuDSJ0fA7jRxg4eHGVUspsm1aQyRtxHVK97Pe3TF-1A2NP8bTT7-Z3V76bo-z36D_3K8bay91AlSWvRGRdmnJKzBMrOuy0W_LUjW4bCctCxdbAf5YtzSeTgh81asUGeUEK6uqFHP19EGnk9cbRNs650IUQcWi2jMss65og3IE1sQ68oTNDtJGG90wlL2v4FI1LYlZeCzcv9x4nT1o0UD7PkeZZ5v1qBMSQQcmVjrZiVsJFf27ZtuBd2YActtBWCCwES9GFo

Σακίδιο με ενσωματωμένο Φωτοβολταϊκό στοιχείο Click2Save από τη NanoDomi

Λίγα λόγια για εμάς:

Η NanoDomi, δραστηριοποιείται στην προμήθεια, σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων καθώς και άλλων συστημάτων Α.Π.Ε όπως: αντλίες θερμότητας, Λαμπτήρες LED & αυτόνομα φωτιστικά καθώς και άλλες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Έχουμε πιστοποιηθεί από εξωτερικό φορέα πιστοποίησης (EQA) για την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας που ακολουθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO9001:2008, διασφαλίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η NanoDomi αποτελεί αποκλειστικός αντιπρόσωπος μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών του κλάδου των ανανεώσιμων πυγών ενέργειας (ΑΠΕ) όπως η Amerisolar Worldwide Energy and Manufacturing USA Co, Ltd. Επίσης, είναι επίσημος (και ο μεγαλύτερος) διανομέας της KOSTAL καθώς και της Alumil. Άλλες εταιρίες πρωταγωνιστές στο χώρο των ΑΠΕ, των οποίων τα προϊόντα τους προσφέρει η NanoDomi , είναι η Sunlight, η Solarlog, η Tigo, η SMA, κ.α. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί πως για την άμεση εξυπηρέτηση σας, όλα μας τα προϊόντα είναι διαθέσιμα σε στοκ για άμεση παραλαβή από τις αποθήκες μας.

Για εκτενέστερη ενημέρωση http://www.nanodomi.com