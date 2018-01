Έρευνα ZEWKlima για τις ΑΠΕ και την εκπαίδευση των νέων

O «Άνεμος Ανανέωσης» συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου Εφαρμοσμένης Επιστήμης (Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW), Berlin) και το University of Cádiz της Ισπανίας στο πλαίσιο ενός προγράμματος «ZEWKlima- Με την ανανεώσιμη ενέργεια εναντίον της ανεργίας των νέων – Εκπαιδεύοντας νέους για την ενεργειακή μετάβαση» (With new energy against youth unemployment – Training young Europeans for energy transition».

Οι 3 φορείς επιδιώκουν να συμβάλλουν στην διατύπωση προτάσεων και στην δημιουργία προϋποθέσεων για τη βελτίωση των προσόντων των νέων ώστε να συμμετάσχουν επαγγελματικά στην «ενεργειακή μετάβαση» από το σημερινό ενεργειακό μοντέλο σε ένα νέο που θα βασίζεται στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προώθηση των Α.Π.Ε.

Θέλεις να συμμετάσχεις στην έρευνα:

ZEWKlima-Με την ανανεώσιμη ενέργεια εναντίον της ανεργίας των νέων;



1. Εάν είσαστε νέος/νέα που σπουδάζετε ή έχετε τελειώσει σπουδές σχετικές με θέματα ενέργειας, παρακαλούμε συμπληρώστε και υποβάλετε αυτή την φόρμα



2. Εάν είσαστε νέος/νέα αλλά δεν έχετε κάποια ειδική γνώση κι εκπαίδευση σε θέματα ενέργειας, παρακαλούμε συμπληρώστε και υποβάλετε αυτή την φόρμα



3. Εάν είσαστε κάποιο ίδρυμα που ασχολείται με την εκπαίδευση ή την κατάρτιση σε θέματα ενέργειας, παρακαλούμε συμπληρώστε και υποβάλετε αυτή την φόρμα



4. Εάν έχετε εξειδίκευση σε θέματα ενέργειας (είτε εργάζεστε είτε είστε άνεργος/η), παρακαλούμε συμπληρώστε και υποβάλετε αυτή την φόρμα



5. Εάν εργάζεστε ή έχετε κάποια επιχείρηση που σχετίζετε με θέματα ενέργειας, παρακαλούμε συμπληρώστε και υποβάλετε αυτή την φόρμα.



6. Για στελέχη δήμων , περιφερειών και κεντρικής διοίκησης υποβάλετε αυτή την φόρμα.