Επιτροπή για τη διαχείριση των περιοχών Natura συγκρότησε το ΥΠΕΝ

Τη συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης του Έργου (Project Steering Committee) «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα – Integrated actions for conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece» (Κωδ. LIFE16 IPE/GR/002 – LIFE-IP 4 NATURA) σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση επιχορήγησης αποφάσισε το ΥΠΕΝ.

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Έργου απαρτίζεται από:

1. Τον κ. Μητσόπουλο Ιωάννη, Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου LIFE-IP 4 NATURA, Στέλεχος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Την κα Κουτσοβούλου Κατερίνα, Δρ. Βιολόγο, Πράσινο Ταμείο.

3. Τον κ. Μαλλίνη Γεώργιο, Επίκουρο Καθηγητή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

4. Τον κ. Δημόπουλο Παναγιώτη, Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Πατρών.

5. Την κα Γκούφα Αντιγόνη, Στέλεχος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Περιφέρεια Αττικής.

6. Την κα Καγιαμπάκη Άννα, Στέλεχος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Περιφέρεια Κρήτης.

7. Την κα Χουρίδου Παρασκευή, Στέλεχος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

8. Την κα Γρηγοριάδου Ελπίδα, Στέλεχος της Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

9. Την κα Χριστοπούλου Ιόλη, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Πολιτικής, WWF Ελλάς.

10. Τον κ. Κορδοπάτη Παναγιώτη, Δασολόγο, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Έργο της Επιτροπής Διαχείρισης του Έργου θα είναι:

1. Η προετοιμασία των περιοδικών εκθέσεων του Έργου.

2. Η προετοιμασία των απαραίτητων τροποποιήσεων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για την κάθε φάση του Έργου.

3. Η επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου.

4. Η αξιολόγηση της υλοποίησης του Έργου, σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα όπως αυτό περιγράφεται πλήρως στην εγκεκριμένη πρόταση και στη σύμβαση επιχορήγησης.

Συντονιστής της Επιτροπής Διαχείρισης του Έργου ορίζεται ο κ. Μητσόπουλος Ιωάννης και γραμματειακή υποστήριξη αυτής παρέχεται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ.