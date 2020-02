Δυναμική η συμμετοχή της Κύπρου στην έκθεση EGYPS στο Κάιρο για πετρελαϊκά είδη και φυσικό αέριο

Με μία μεγάλη αντιπροσωπεία είκοσι τουλάχιστον στελεχών, από 12 κυπριακές εταιρείες, και υπό την αιγίδα της Κυπριακής Εταιρείας Υδρογονανθράκων, η Κύπρος έδωσε φέτος το δυναμικό παρών στην έκθεση EGYPS για πετρελαϊκά είδη και φυσικό αέριο, που άνοιξε τις πύλες της προχθές 11 Φεβρουαρίου, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρου του Καΐρου, και ολοκληρώνεται σήμερα.

Θέμα της φετινής έκθεσης που κάθε χρόνο συγκεντρώνει πλήθος εκπροσώπων του κλάδου από πολλές χώρες του κόσμου ήταν η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του αύριο, τόσο στη Μεσόγειο όσο και τη Βόρειο Αφρική.



Όλους τους συμμετέχοντες που κατέφθαναν από την Κύπρο, καλωσόρισε θερμά ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κάιρο Όμηρος Μαυρομάτης, τονίζοντας ότι η διπλωματική αντιπροσωπεία βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό των εκπροσώπων των κυπριακών φορέων στο Κάιρο, σε όλες τις παρουσίες τους και δραστηριότητές τους στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα, επιδιώκοντας την ενίσχυση των επιχειρηματικών σχέσεων της Κύπρου με την Αίγυπτο σε όλους τους τομείς.



Αναλυτικά, συμμετείχαν εκπρόσωποι από 12 εταιρείες από την Κύπρο, και μεταξύ αυτών οι: DP World Limassol Ltd, EDT Offshore, Fameline Energy, Hyperion Group, IESC Innovating Environmental Solutions Center Ltd, Multimarine Services Ltd.



Στο έργο και την γενικότερη παρουσίαση των κυπριακών περιπτέρων, καθοριστική ήταν η παρουσία και η γενικότερη συμβολή του Οργανισμού Invest Cyprus.



Να σημειωθεί τέλος ότι σε ειδική εκδήλωση, στα πλαίσια της έκθεσης, κύρια ομιλήτρια ήταν σε ένα από τα κεντρικά πάνελ, η Πρόεδρος της Κυπριακής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Τούλα Ονουφρίου.



Στην έκθεση εκπροσωπήθηκε και η Ελλάδα.



Συνολικά, στην αιγυπτιακή έκθεση EGYPS υπήρχαν συνολικά 15 κρατικά περίπτερα, 450 τουλάχιστον εταιρείες, με 1.600 εκπροσώπους και 270 τουλάχιστον ομιλητές στις 65 και πλέον συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας που διοργανώθηκαν στα πλαίσια της έκθεσης.