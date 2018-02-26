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Δείτε την εκπομπή Energy Week του SBC της Παρασκευής 23/2

26 02 2018 | 17:28

Δείτε την εκπομπή Energy Week του SBC της Παρασκευής 23/2, όπου συζητήθηκαν τα εξής θέματα: 

-ΔΕΣΦΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ

-ΡΑΕ: ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΕ

-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

-ΣΤΟ «ENERGY WEEK» ΜΙΛΑ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΟΥΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ WATT AND VOLT ΣΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

-Η ΔΕΠΑ ΜΕ «ΑΡΜΑ» ΤΗΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

-DG ENVIROMENT: ΚΟΒΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

-ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΚΥΡΩΣΗ ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΣΕ Δ. ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟ

-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ TO TMHMA EΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

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