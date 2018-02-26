Δείτε την εκπομπή Energy Week του SBC της Παρασκευής 23/2
26 02 2018 | 17:28
Δείτε την εκπομπή Energy Week του SBC της Παρασκευής 23/2, όπου συζητήθηκαν τα εξής θέματα:
-ΔΕΣΦΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ
-ΡΑΕ: ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΕ
-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
-ΣΤΟ «ENERGY WEEK» ΜΙΛΑ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΟΥΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ WATT AND VOLT ΣΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
-Η ΔΕΠΑ ΜΕ «ΑΡΜΑ» ΤΗΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
-DG ENVIROMENT: ΚΟΒΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
-ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΚΥΡΩΣΗ ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΣΕ Δ. ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟ
-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ TO TMHMA EΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
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