Στην τελική ευθεία το BRAVO 2018, ο μεγαλύτερος θεσμός διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη χώρα μας

Το BRAVO 2018 βρίσκεται στην τελική ευθεία ενώ παράλληλα ο θεσμός εξελίσσεται δυναμικά αυξάνοντας το κοινωνικό του αποτύπωμα.

Φέτος το BRAVO 2018, ο μεγαλύτερος θεσμός διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που αναπτύσσεται στη χώρα μας, συνδέεται με τη δημιουργία του Sustainability Performance Directory, του Επιιχειρηματικού Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο οποίος θα αναδείξει τις 21 πρωτοπόρες επιχειρήσεις, που υιοθετούν μια ολιστική προσέγγιση στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Πρόκειται για επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει σχετικές πρωτοβουλίες και προγράμματα, διαδικασίες και πολιτικές και μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα προς μίμηση.

Συγχρόνως το Sustainability Performance Directory στόχο έχει να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις, το οποίο θα απαντά στις προκλήσεις της αγοράς, από τα θέματα λογοδοσίας (ΓΕΜΗ) και χρηματοδότησης (Τράπεζες, επενδυτές) μέχρι την εφοδιαστική αλυσίδα (ένταξη σε δίκτυα Υπεύθυνων Προμηθευτών) και την αγορά (καταναλωτές, πελάτες).

Σε εκδήλωση στις 19 Μαρτίου θα παρουσιασθούν οι επιχειρήσεις που έχουν αναδειχθεί ως “The Most Sustainable Companies in Greece” και θα παρουσιαστεί το σήμα που θα υποστηρίζει τον νέο αυτό θεσμό και θα προωθεί την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα στη χώρα μας και το οποίο θα είναι αναγνωρίσιμο από τους καταναλωτές και την ευρύτερη κοινωνία.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Sustainability Performance Directory μπορούν να το συνδυάσουν με τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα συμμετοχής τους στα BRAVO 2018.

Με στόχο να υπάρξει επαρκής χρόνος ενημέρωσης και προετοιμασίας των υποψηφίων επιχειρήσεων αποφασίστηκε η παράταση της περιόδου υποβολής συμμετοχών στα BRAVO 2018 έως τις 30 Μαρτίου 2018.

Ο ΘΕΣΜΟΣ

Ο θεσμός BRAVO, μέρος της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ελλάδα 2020, εδώ και 8 χρόνια αναπτύσσει έναν κοινωνικό διάλογο για την ευρύτερη ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση της ελληνικής κοινωνίας στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το 2017 στον θεσμό διαλόγου BRAVO συμμετείχαν 277 πρωτοβουλίες και προγράμματα Επιχειρήσεων, Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών. Οι πρωτοβουλίες αυτές τέθηκαν σε διάλογο σε ένα σύνολο 200 κοινωνικών εταίρων, εκπροσώπων Θεσμικών, Επιχειρηματικών, Ακαδημαϊκών και Κοινωνικών Φορέων και τέλος ψηφίστηκαν ηλεκτρονικά από 6.930 ενεργούς πολίτες.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Θεσμό BRAVO μπορείτε να αναζητήσετε στο www.sustainablegreece2020.com