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Σε επτά προσλήψεις διευθυντικών στελεχών προχωρά η ΔΕΗ για νευραλγικές θέσεις της νέας πυραμίδας

18 02 2020 | 07:31

Σε σειρά προσλήψεων διευθυντικών στελεχών προχωρά η ΔΕΗ, με σχετικές προκηρύξεις που εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα, προκειμένου να καλύψει σημαντικά πόστα.

Συγκεκριμένα, μέσα στο Φεβρουάριο εκδόθηκαν συνολικά επτά προκηρύξεις, οι οποίες έχουν ως εξής:

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