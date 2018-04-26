Με σημαντικές συμμετοχές το 4ο διεθνές συνέδριο Energy Commodities Conference 2018

Στελέχη από πολλές σημαντικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα θα συμμετάσχουν στο 4ο διεθνές συνέδριο Energy Commodities Conference 2018, το οποίο θα διεξαχθεί στις 10 Μαΐου στην Αθήνα, στο Gazarte Live.
Μεταξύ άλλων, θα λάβουν μέρος εκπρόσωποι των:
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- AB VASSILOPOULOS
- AIR LIQUIDE HELLAS
- ALPIQ ENERGY
- ATHENS STOCK EXCHANGE
- ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT
- CROATIAN POWER EXCHANGE
- DANSKE COMMODITIES A/S
- DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNAT ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH
- EEX
- ELECTRADE SPA
- ELEKTRICNI FINANCNI TIM D.O.O.
- ELPEDISON
- ENERGO-PRO TRAIDING JSC
- ENERGY MANAGEMENT TEAM
- ΕPA ATTIKIS
- ERNST & YOUNG BUSINESS ADVISORY SOLUTIONS
- EZPADA AG
- GREEN
- GREENSTEEL CEDALION COMMODITIES
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- HELLENIC PETROLEUM (GROUP OF COMPANIES
- HERON THERMOELECTRIC
- IBEX (BULGARIAN POWER EXCHANGE)
- KEN S.A.
- LAGIE
- METEOLOGICA
- NRG
- OTE ESTATE
- PHINERGY
- PPC
- PROTERGIA (MYTILINEOS)
- REGULATORY AUTHORITY FOR ENERGY (RAE)
- STRATEGIC ENERGY TRADING
- VOLTERRA
- VOLTON
- WATT + VOLT
- YESILYURT ENERGY
- ZENITH
Δείτε τους ομιλητές εδώ.
Δείτε την ατζέντα του συνεδρίου εδώ.
Παράλληλα με το συνέδριο, θα λάβουν χώρα μια σειρά από workshops (δείτε αναλυτικά εδώ).
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