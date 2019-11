Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει το 30th Annual Greek Economic Summit

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών, διοργανώνει το καθιερωμένο ετήσιο συνέδριο "Greek Economic Summit", στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental.

To ιστορικότερο και μεγαλύτερο συνέδριο του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου το οποίο φέτος συμπληρώνει τα 30 χρόνια επιτυχημένης πορείας, αποτελεί κορυφαίο θεσμό και όλα αυτά τα χρόνια έχει φιλοξενήσει στις διήμερες εργασίες του όλους τους Πρωθυπουργούς της Ελλάδας, τους Αρχηγούς Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, υψηλόβαθμους αξιωματούχους καθώς και σημαντικούς εκπρόσωπους της πολιτικής και επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας.

Στο 30th Annual Greek Economic Summit, με τον επίκαιρο τίτλο "Turning the Odds",αναμένεται να συζητηθούν όλες οι εξελίξεις γύρω τους κρίσιμους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας, της εκπαίδευσης, των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, του ψηφιακού μετασχηματισμού καθώς και το μέλλον του τραπεζικού συστήματος της χώρας.

Στο βήμα του 30th Annual Greek Economic Summit θα βρεθούν μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα. Νίκη Κεραμέως, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. Geoffrey Pyatt, ο Deputy Director General - Global Markets, International Trade Administration, U.S. Department of Commerce κ. Dale Tasharski, ο Founding Partner and CEO, Member of Investment Committee, Atlas Merchant CapitalNon-executive member, BoD, Praxia Bank κ. Bob Diamond, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ.Θεόδωρος Φέσσας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ.Σωκράτης Λαζαρίδης, o CEO της Τράπεζας Πειραιώς κ.Χρήστος Μεγάλου, ο Α΄Αντιπρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κ.Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής της Microsoft Ελλάς κ.Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hewlett Packard Enterprise-Greece κ.Μιχάλης Κασσιμιώτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος IBM Ελλάδας & Κύπρου κ.Σπύρος Πουλίδας, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Pfizer Hellas AE, κ. Ζαχαρίας Ραγκούσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Abbvie Pharmaceuticals κ. Πασχάλης Αποστολίδης, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας κ. Σίμος Αναστασόπουλος, ο Iδρυτής του Brook Lane Capital, κ. Aziz Francis, ο Co-Head of Europe and Partner, OakHill Advisors κ. Alexis Atteslis.

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι κεντρικός ομιλητής στο δείπνο της 13ης Ιανουαρίου 2020, ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας θα είναι ο κεντρικός ομιλητής στο δείπνο της πρώτης ημέρας του Συνεδρίου (Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019).

Ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Νικόλαος Μπακατσέλος δήλωσε για το 30th Annual Greek Economic Summit: "Η 30η επέτειος ενός από τους σημαντικότερους συνεδριακούς θεσμούς της χώρας εγκαινιάζει και την νέα του ονομασία σε Greek Economic Summit. Ειδικά σε μια κομβική περίοδο, όπως αυτή που διανύουμε, όπου οι μεταρρυθμίσεις, η εξωστρέφεια και η αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητα μας. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων της ελληνικής και διεθνούς επιχειρηματικότητας αλλά και τις πολιτικές θέσεις που θα παρουσιαστούν".