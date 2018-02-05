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Δείτε την εκπομπή Energy Week του SBC της Παρασκευής 2/2

05 02 2018 | 15:01

Δείτε την εκπομπή Energy Week του SBC της Παρασκευής, 2/2, όπου συζητήθηκαν τα εξής θέματα: 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ» ΤΟΥ ΥΠΕΡ – ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ VS ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 

ALIBABA ΚΑΙ FOXCONN ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ $347,7 ΕΚΑΤ. ΣΕ START UP ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΣΤΟ «ENERGY WEEK» MIΛΑ Ο ΜΑΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΥΛΑΚΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ MARKETING KAI EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΖΕΝΙΘ

ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΙΟΥΝΙΟ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΟ 2018 

ΕΚΠΤΩΣΗ 30% ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΗΣ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΔΕΗ: ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

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