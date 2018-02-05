Δείτε την εκπομπή Energy Week του SBC της Παρασκευής 2/2
05 02 2018 | 15:01
Δείτε την εκπομπή Energy Week του SBC της Παρασκευής, 2/2, όπου συζητήθηκαν τα εξής θέματα:
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ» ΤΟΥ ΥΠΕΡ – ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ VS ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ALIBABA ΚΑΙ FOXCONN ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ $347,7 ΕΚΑΤ. ΣΕ START UP ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΣΤΟ «ENERGY WEEK» MIΛΑ Ο ΜΑΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΥΛΑΚΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ MARKETING KAI EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΖΕΝΙΘ
ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΙΟΥΝΙΟ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΟ 2018
ΕΚΠΤΩΣΗ 30% ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΗΣ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΔΕΗ: ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
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