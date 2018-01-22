Δείτε την εκπομπή Energy Week του SBC της Παρασκευής 19/01
22 01 2018 | 16:44
Δείτε την εκπομπή Energy Week του SBC της Παρασκευής, 19/01, όπου συζητήθηκαν τα εξής θέματα:
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
ROTHSCHILD KAI LAZARD ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΕΠΑ ΚΑΙ SHELL
CRASH TEST: ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
H TEΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ «ΠΡΑΣΙΝΙΖΕΙ» ΤΟ ΤΕΞΑΣ
ΣΤΟ «ΕΝERGY WEEK» MIΛΑ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΤΕΖΟΠΟΥΛΟΣ
H ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΚΠΛΗΞΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ
ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΞΕΤΑΖΕΙ Η ΤΕSLA
ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΠΕ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
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