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Δείτε την εκπομπή Energy Week του SBC της Παρασκευής 19/01

22 01 2018 | 16:44

Δείτε την εκπομπή Energy Week του SBC της Παρασκευής, 19/01, όπου συζητήθηκαν τα εξής θέματα: 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ROTHSCHILD KAI LAZARD ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΕΠΑ ΚΑΙ SHELL

CRASH TEST: ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

H TEΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ «ΠΡΑΣΙΝΙΖΕΙ» ΤΟ ΤΕΞΑΣ

ΣΤΟ «ΕΝERGY WEEK» MIΛΑ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΤΕΖΟΠΟΥΛΟΣ

H ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΚΠΛΗΞΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ

ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΞΕΤΑΖΕΙ Η ΤΕSLA

ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΠΕ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

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