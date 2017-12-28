Δείτε την εκπομπή Energy Week όπως προβλήθηκε στο SBC την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου
28 12 2017 | 15:24
Δείτε την εκπομπή Energy Week του SBC της Παρασκευής, 22/12, όπου συζητήθηκαν τα εξής θέματα:
ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΜΕ ΜΠΛΟΚΟ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΤΑP
ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ DG COMP ΤΟ MARKET TEST ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΝΕRGY WEEK MIΛΑ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ
Η ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ZENIΘ
ΕΛΠΕ ΚΑΙ ΕΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ «ΖΕΣΤΑΣΙΑ» ΣΕ 13 ΣΧΟΛΕΙΑ
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