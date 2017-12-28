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Δείτε την εκπομπή Energy Week όπως προβλήθηκε στο SBC την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου

28 12 2017 | 15:24

Δείτε την εκπομπή Energy Week του SBC της Παρασκευής, 22/12, όπου συζητήθηκαν τα εξής θέματα: 

ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΜΕ ΜΠΛΟΚΟ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΤΑP

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ DG COMP ΤΟ MARKET TEST ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΕΝΕRGY WEEK MIΛΑ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ

Η ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ZENIΘ

ΕΛΠΕ ΚΑΙ ΕΚΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ «ΖΕΣΤΑΣΙΑ» ΣΕ 13 ΣΧΟΛΕΙΑ

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