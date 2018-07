30 εκατ. ευρώ για αύξηση της απόδοσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Δράσεις για την αύξηση της απόδοσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Developing solutions to reduce the cost and increase performance of renewable technologies.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», έχει συνολικό προϋπολογισμό 30 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση.

Ευρύτερος στόχος του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» είναι η ενίσχυση του τομέα ανάπτυξης τεχνολογιών και προϊόντων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ευρύτερης έρευνας και των υψηλών τεχνολογιών.

Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται στην παρούσα πρόσκληση πρέπει να παρέχουν:

• από πλευράς προσφοράς, φθηνότερες και πιο αποδοτικές τεχνολογίες παραγωγής (π.χ. τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας) οι οποίες θα είναι καλύτερα ενσωματωμένες σε διάφορα επίπεδα του ενεργειακού συστήματος.

• ένα πιο έξυπνο, πιο ευέλικτο και ανθεκτικό ενεργειακό σύστημα (συμπεριλαμβανομένων προσιτών και ολοκληρωμένων λύσεων αποθήκευσης ενέργειας), λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και τις μελλοντικές δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

• από πλευράς ζήτησης, αύξηση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης και παροχή μέσων που θα επιτρέψουν στους καταναλωτές να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στη μετάβαση στην ενέργεια.

• καλύτερη κατανόηση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών στις οποίες λαμβάνει χώρα η ενεργειακή μετάβαση που θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εμποδίων.

• αυξημένη προσέλκυση καινοτομίας στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της ενεργειακής πολιτικής, της προετοιμασίας για την υλοποίηση των επενδύσεων και της στήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν. Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς επίσης σε Ερευνητές και Ερευνητικά Κέντρα.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 23/08/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.