Ξεκινάει αύριο το Athens Energy Forum 2018 - Συμμετέχουν περισσότεροι από 35 διακεκριμένοι ομιλητές

Κορυφαίοι εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού χώρου και ειδικοί εμπειρογνώμονες στον ενεργειακό τομέα από την Ελλάδα, την Ευρώπη, την Αμερική και τη Μέση Ανατολή, συμμετέχουν στο φετινό “Athens Energy Forum 2018”.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Σταθάκης θα ανοίξει τις εργασίες του Φόρουμ.

Η The New York Times, σε συνεργασία με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και τον ΣΚΑΪ με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουν την οργάνωση του “Athens Energy Forum 2018- Energy Security and Strategic Investments: The Way Forward”, του μεγάλου Ενεργειακού Φόρουμ για τις ενεργειακές και γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Το Athens Energy Forum 2018 οργανώνεται με τη συνεργασία της εταιρείας Συμεών Γ. Τσομώκος Α.Ε. και θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Athens Hilton, την Πέμπτη και Παρασκευή, 15-16 Φεβρουαρίου, 2018.

Στόχος του Athens Energy Forum 2018, το οποίο οργανώνεται για έκτη χρονιά στην Αθήνα, είναι να χαρτογραφήσει τις τρέχουσες εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας σε μία περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Εκπρόσωποι διεθνών φορέων για τη χάραξη πολιτικής και κορυφαία στελέχη διεθνών επιχειρήσεων θα συζητήσουν τα νέα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα και την Κύπρο, τα οποία δημιουργούν νέες δυνατότητες για επενδύσεις στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μεταξύ των άλλων θεμάτων, το συνέδριο θα ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των ΑΠΕ, της ενεργειακής απόδοσης και της τεχνολογικής καινοτομίας καθώς επίσης της δυναμικής της εγχώριας και περιφερειακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Στο φετινό Forum συμμετέχουν περισσότεροι από 35 διακεκριμένοι Ομιλητές, μεταξύ αυτών:

Η Βρετανίδα Πρέσβης κα Kate Smith, ο Ειδικός Απεσταλμένος για την Ενέργεια του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, Πρέσβης Ron Adam, o κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας, Επικεφ. του τομέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Νέας Δημοκρατίας, ο Καθηγ. Γιάννης Μανιάτης, πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο κ. Nabil Fahmy, πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, ο Δρ. Στέλιος Χειμώνας, Γενικός Διευθυντής, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, Κύπρος, ο κ. Μανούσος Μανουσάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, ο κ. Δημήτρης Τζώρτζης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ, ο κ. Γιάννης Μπασιάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων, η κα Defne Sadiklar-Arslan, Γενική Διευθύντρια του Atlantic Council Turkey, o κ. Bernard Clement, Αντιπρόεδρος για την Κασπία και την Ανατολική Ευρώπη της Total, ο κ. Albert Nahas, Αντιπρόεδρος Διεθνών Σχέσεων της Tellurian Inc, ο κ. Laurent- Charles Thery, Διευθυντής Διεθνούς Ανάπτυξης της GRTGaz, ο κ. Σταύρος Γούτσος, Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, ο κ. Ντίνος Μπενρουμπή, ο Γενικός Διευθυντής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Μυτιληναίος ΑΕ, η κα Κατερίνα Παπαλεξανδρή, Country Manager Ελλάδος του TAP, ο κ. Νίκος Χατζηαργυρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΔΗΕ, ο κ. Γιάννης Γρηγορίου, Γενικού Δ/ντη Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων των ΕΛΠΕ, o Δρ Θεόδωρος Τσακίρης, Επίκ. Καθηγητής Γεωπολιτικής & Υδρογονανθράκων, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και άλλοι σημαντικοί ομιλητές.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου στο συνοδευτικό αρχείο.