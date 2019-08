Παπαθανασίου πρόεδρος, Σιάμισιης διευθύνων σύμβουλος στα ΕΛΠΕ - Αύριο οι ανακοινώσεις

Ο πρώην υπουργός οικονομίας αλλά και πρώην πρόεδρος των ΕΛΠΕ, Γιάννης Παπαθανασίου, επιλέχτηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, για να αναλάβει νέος πρόεδρος στον όμιλο, ενώ ο Ανδρέας Σιάμισιης αναβαθμίζεται και αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα διοίκηση των ΕΛΠΕ και πιθανότατα και της ΔΕΠΑ αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα ΕΛΠΕ ο πρόεδρος δεν θα έχει πλέον εκτελεστικό ρόλο μετά τις αλλαγές στο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης που θα εφαρμοστεί.



Θυμίζουμε ότι ο κ. Παπαθανασίου είχε διατελέσει υπουργός επί θητείας Κώστα Καραμανλή και επίσης πρόεδρος των ΕΛΠΕ κατά την περίοδο από 27-2-2014, μέχρι και το 2015.

Βιογραφικά στοιχεία Γιάννη Παπαθανασίου

Γεννήθηκε το 1954 στην Αθήνα και μεγάλωσε στο Χαλάνδρι. Κατάγεται από το Βλαχόραφτι Γορτυνίας, του Νομού Αρκαδίας. Έχει δύο κόρες.

Σπουδές: Ηλεκτρολόγος- Μηχανολόγος, απόφοιτος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Μέχρι το 2002 οπότε καθιερώθηκε το ασυμβίβαστο, διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «Ι. Δ. Παπαθανασίου ΑΕ», Εμπορία Τεχνολογικού Εξοπλισμού Κτιρίων.

Διετέλεσε υφυπουργός ανάπτυξης και υπουργός οικονομίας και οικονομικών, καθώς και αντιπρόεδρος της ΔΕΠΑ και πρόεδρος των ΕΛΠΕ.

Βιογραφικά στοιχεία Ανδρέα Σιάμισιη:

Σπούδασε Οικονομολόγος, με εξειδίκευση στην Οικονομετρία στο Πανεπιστήμιο του Essex Αγγλίας και είναι μέλος (F.C.A.) του Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1989 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων KPMG στο Λονδίνο με εξειδίκευση στον τραπεζικό κλάδο. Από το 1993 έως το 1998 εργάστηκε αρχικά ως στέλεχος και ακολούθως Finance and Customer Services Director στην εταιρεία ΜΕΤΑΧΑ του Διεθνούς Ομίλου Τροφίμων και Ποτών DIAGEO.

Το 1998 ανέλαβε Regional Finance and Business Development Director, με ευθύνη για τις περιοχές της Μέσης Ανατολής και Β. Αφρικής της εταιρείας Pillsbury (Ομίλου DIAGEO). Το διάστημα 2000 έως 2002 εργάστηκε ως Chief Financial Officer σε εισηγμένη εταιρεία συμφερόντων Ομίλου ΛΕΒΕΝΤΗ, ενώ το 2003 προσλήφθηκε ως Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Πληροφορικής στην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Μετά από τη συγχώνευση της ΠΕΤΡΟΛΑ στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, το 2004 ανέλαβε ως Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Ομίλου και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου. Είναι Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Corporate Finance Faculty του ICAEW.