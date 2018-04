Λ. Μπίσαλας (Συστήματα Sunlight): Εξωστρέφεια και προϊόντα υψηλών προδιαγραφών μας καθιστούν ηγέτες της παγκόσμιας αγοράς

Στη στροφή που συντελείται παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια προς την πιο «καθαρή» ενέργεια, οι βιομηχανικές μπαταρίες προηγμένης τεχνολογίας έχουν καθοριστικό ρόλο. Μια ελληνική εταιρεία, η Συστήματα Sunlight πρωταγωνιστεί διεθνώς στο συγκεκριμένο κλάδο, με το 92% των πωλήσεων της εταιρείας, μάλιστα, να εξάγεται σε περισσότερες από 100 χώρες.

Ο κ. Λάμπρος Μπίσαλας, Chief Commercial Officer Συστήματα SUNLIGHT και Chairman of the Motive Power in EUROBAT Association, μίλησε στο energypress για τη στρατηγική εξωστρέφειας της εταιρείας, τα σχέδια για την περαιτέρω διεύρυνση του αποτυπώματός της στην αγορά, τις προσδοκίες από τη νέα μονάδα στην Ιταλία και τις τάσεις που διαβλέπει ότι θα επικρατήσουν διεθνώς στην αγορά αποθήκευσης ενέργειας τα επόμενα χρόνια.

Αναλυτικά, η συνέντευξη του κ. Μπίσαλα στο energypress έχει ως εξής:

Παρότι η Sunlight κατέχει εξέχουσα θέση διεθνώς στην αγορά μπαταριών προηγμένης τεχνολογίας, ίσως πολλοί στην Ελλάδα δεν γνωρίζουν το εύρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Μπορείτε να μας πείτε, λοιπόν, που επικεντρώνει η Sunlight;

Η Συστήματα SUNLIGHT είναι μία ελληνική εταιρεία, μέλος του Ομίλου Olympia, με σημαντική διεθνή παρουσία και δραστηριότητα, η οποία για σχεδόν 30 χρόνια ειδικεύεται στην ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάθεση μπαταριών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας για βιομηχανικές, καταναλωτικές εφαρμογές και εφαρμογές προηγμένης τεχνολογίας. Μέσα από την ισχυρή μας παρουσία και ανάπτυξη των τελευταίων ετών, έχουμε καταφέρει να είμαστε μεταξύ των ηγετών στην παγκόσμια αγορά βιομηχανικών μπαταριών και συγκεκριμένα στις κατηγορίες των μπαταριών Έλξης και Εφεδρικής Χρήσης. Προσφέρουμε στην παγκόσμια αγορά λύσεις κορυφαίας τεχνολογίας και ποιότητας, ενώ εστιάζουμε συνεχώς στο σχεδιασμό νέων, καινοτόμων προϊόντων από την ομάδα R&D μας.

Η εξωστρέφεια της Sunlight είναι πράγματι εντυπωσιακή, αν λάβει κανείς υπόψη ότι, όπως έχετε ανακοινώσει και δημοσίως, το 92% των πωλήσεων της εταιρείας εξάγεται σε περισσότερες από 100 χώρες. Τι είναι αυτό που καθιστά διεθνώς ανταγωνιστική την εταιρεία;

Η Συστήματα SUNLIGHT διαθέτει στην Ξάνθη μία από τις πιο σύγχρονες Μονάδες Παραγωγής στον κόσμο, η οποία πλέον αποτελεί και την κορυφαία μονάδα στην Ευρώπη σε επίπεδο παραγωγής βιομηχανικών μπαταριών. Μέσα από τη δραστηριότητά μας και τη συνεχή ανάπτυξη νέων προϊόντων με αιχμή την έρευνα και την καινοτομία, έχουμε καταφέρει να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ανταγωνιστικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Παράλληλα επενδύουμε συνεχώς τόσο σε εξοπλισμό και σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και στο κομμάτι της έρευνας και ανάπτυξης (R&D), με στόχο να μπορούμε να προσφέρουμε συνεχώς αξιόπιστες λύσεις στους πελάτες μας που απαντάνε στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς.

Η στρατηγική μας επιλογή να προσφέρουμε ένα πακέτο προϊόντος με υψηλές προδιαγραφές, η ανταγωνιστικότητα μας, η σωστή ανάγνωση της κάθε αγοράς που εισερχόμαστε καθώς και η επιλογή των συνεργατών μας, έχει οδηγήσει την εταιρία να απολαμβάνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Παράλληλα και με στόχο να διασφαλίζουμε συνεχώς την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας, αλλά και την ασφάλεια των εργαζομένων μας, η Εταιρεία έχει λάβει μία σειρά από πιστοποιήσεις στους τομείς της ποιότητας, του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

Όπως έχει ανακοινωθεί, η Sunlight ετοιμάζει μια νέα μονάδα στην Ιταλία. Σε τι προσβλέπετε με τη δημιουργία της και τι άλλα σχέδια έχετε για την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας;

Η δημιουργία της μονάδας μας στη Βερόνα, αποτελεί μία στρατηγική απόφαση της εταιρείας, η οποία αποσκοπεί στο να αποκτήσουμε καλύτερη πρόσβαση και διείσδυση στις αγορές της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης, που είναι οι κύριες αγορές όπου τα περονοφόρα παράγονται. Για παράδειγμα τέτοιες αγορές είναι η Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Τσέχια. Αντικείμενο της μονάδας αυτής θα είναι η συναρμολόγηση και η εμπορεία μπαταριών βιομηχανικού τύπου με βάση το προϊόν που παράγουμε στη μονάδα μας στην Ξάνθη. Στην Ιταλία θα γίνεται η τελική φάση της συναρμολόγησης της μπαταρίας μέσα στο κουτί της ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε άμεσα σε μικρούς χρόνους παράδοσης. Η απόφαση μας αυτή, συνάδει πλήρως με την στρατηγική εξωστρέφειας της Συστήματα SUNLIGHT, καθώς η νέα μας μονάδα, θα αποτελέσει ουσιαστικά «όχημα» για την περαιτέρω διεύρυνση του αποτυπώματός μας σε μια αγορά που έχουμε στοχεύσει και πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάρουμε μερίδια για την περεταίρω ανάπτυξη της εταιρίας σε όγκους πωλήσεων.

Ολοκληρώνοντας τη σύντομη αυτή συνέντευξή μας, θα θέλαμε, με βάση και την ιδιότητά σας ως επικεφαλής της Ομάδας της EUROBAT για το Motive Power, να μας πείτε ποιες τάσεις και προκλήσεις διαβλέπετε ότι θα κυριαρχήσουν στη διεθνή αγορά αποθήκευσης ενέργειας τα επόμενα χρόνια.

Γενικότερα, είναι πλέον σαφές ότι υπάρχει μία στροφή παγκοσμίως προς την πιο «καθαρή» ενέργεια, με πρωτοβουλίες να λαμβάνονται τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περιορισμό των ρυπογόνων εστιών. Οι μπαταρίες Motive Power θα συνεχίζουν να διεισδύουν στην αγορά των περονοφόρων καθώς προσφέρουν πολύ μικρότερο κόστος λειτουργίας σε σχέση με το Diesel και το Υγραέριο, δεν έχουν έκκληση ρύπων και ουσιαστικά μηδενίζουν την ηχορύπανση που αποτελεί επίσης μεγάλο στόχο σε Παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επικεντρωθεί πολύ στην περεταίρω μείωση του Diesel και του Υγραερίου και συνεχώς ανακοινώνει περιβαλλοντικούς περιορισμούς σε αυτές τις τεχνολογίες που επιτρέπουν στις μπαταρίες να λαμβάνουν ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο ως μια «πράσινη» λύση. Είμαστε αισιόδοξοι ότι η ακόμη μεγαλύτερη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης σε βιομηχανικές εφαρμογές είναι κάτι που προσφέρει ήδη και θα συνεχίσει να προσφέρει μεγάλους αριθμούς ανάπτυξης στην παγκόσμια αγορά μπαταριών Motive Power.