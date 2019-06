Koρυφαίοι επιστήμονες, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δικαστές το Σεπτέμβριο στην Αθήνα για το μεγάλο διεθνές συνέδριο για την επίλυση ενεργειακών διαφορών

Το διεθνούς απήχησης “Athens Conference on European Energy Law and Policy” έχει πλέον καθιερωθεί ως πόλος έλξης στην Αθήνα κορυφαίων ακαδημαϊκών απ΄όλο τον κόσμο, αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ανώτερων στελεχών επιχειρηματικών ομίλων με σημαίνον ειδικό βάρος στο χώρο της ενέργειας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών του συνεδρίου, κεντρικό του αντικείμενο φέτος αποτελεί το κρίσιμο θέμα της δικαστικής και διαιτητικής επίλυσης διαφορών που αναφύονται στον ενεργειακό τομέα (και) ως μέσο θωράκισης διεθνών επενδύσεων στο χώρο της ενέργειας.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Electra Palace Athens στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 υπό τον τίτλο “The 4th Athens Conference on European Energy Law and Policy: Energy Arbitration and Judicial Dispute Settlement” και είναι το πρώτο διεθνές επιστημονικό συνέδριο αυτού του άκρως πρακτικώς σημαντικού γνωστικού αντικειμένου που διοργανώνεται στη χώρα μας, γεγονός που αναμένεται να προσελκύσει σειρά επιφανών συμμετεχόντων από τον ευρωπαϊκό και διεθνή νομικό χώρο. Η αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη, αλλά και η ανάγκη για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, προσελκύουν το ενδιαφέρον της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας σε διεθνές επίπεδο.

Το εν λόγω Συνέδριο, το οποίο έχει καταστεί πλέον επιστημονική εκδήλωση αναφοράς για την ευρωπαϊκή ενεργειακή επιστημονική κοινότητα, αποτελεί πρωτοβουλία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης (www.energy-regulation.eu) και συνδιοργανώνεται από κοινού με το διεθνούς φήμης German Institute for Energy and Regulatory Law (http://enreg.eu) και με την υποστήριξη δύο ιδιαιτέρως σημαντικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο ινστιτούτων, του International Centre for Energy Arbitration (ICEA) (http://energyarbitration.org/) και του Scottish Arbitration Centre (https://scottisharbitrationcentre.org/). Η συνεργασία τεσσάρων κορυφαίων ερευνητικών ινστιτούτων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες για την πραγματοποίηση του εν λόγω Συνεδρίου αναδεικνύει το ισχυρό επιστημονικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει ο χώρος της νομικής προστασίας ενεργειακών επενδύσεων και επίλυσης διαφορών. Στους επιβεβαιωμένους επιφανείς ομιλητές συγκαταλέγονται, εκτός από προβεβλημένα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εποπτεύουν (και) την ελληνική ενεργειακή αγορά, και σημαντικοί Καθηγητές από το εξωτερικό, ανώτατοι δικαστές κρατών μελών της ΕΕ, οι οποίοι έχουν δικάσει ενεργειακές υποθέσεις διεθνούς εμβέλειας (Nordstream, Gazprom κλπ.). Επιστημονικοί υπεύθυνοι του Συνεδρίου είναι οι Καθηγητές Α. Μεταξάς, Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρϋθμισης και J. Mohr, Πανεπιστήμιο της Λειψίας και Πρόεδρος του Γερμανικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης.

Ενόψει των όλως περιορισμένων θέσεων συμμετοχής συνιστάται η έγκαιρη εγγραφή στο Συνέδριο, καθότι οι εγγραφές ήδη άρχισαν. Πληροφορίες για την ατζέντα και τις δυνατότητες συμμετοχής στο συνέδριο παρατίθενται στη σχετική σελίδα του Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης: https://www.energy-regulation.eu/the-4th-athens-conference-on-european-energy-law-and-policy-energy-arbitration-and-judicial-dispute-settlement/

Χορηγοί του Συνεδρίου είναι οι εταιρείες ΕΛΠΕ, Elpedison, ΔΕΣΦΑ, EΔΕΥ (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων) και η δικηγορική εταιρεία “Μεταξάς & Συνεργάτες”.

Χορηγοί επικοινωνίας είναι το Energypress, η Ναυτεμπορική και η Νομική Βιβλιοθήκη.