Έρευνα κοινής γνώμης: Μοιρασμένες οι θετικές και αρνητικές κρίσεις των Ελλήνων για τις ΑΠΕ - Πιο εξοικειωμένοι με τα φωτοβολταϊκά

Τις στάσεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην κλιματική αλλαγή, τις ενεργειακές ανάγκες και την ενεργειακή φτώχεια και τις ΑΠΕ επιχειρεί να εντοπίσει μια ομάδα επιστημόνων από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, μέσα από μια πανελλαδικής εμβέλειας έρευνα με ερωτηματολόγια που διεξήγαγαν την περίοδο 2018-2019, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν πρόσφατα.

Μεταξύ των ευρημάτων που ξεχωρίζουν, είναι ότι περισσότεροι από 3 στους 10 δεν θεωρούν ότι είναι καλά ενημερωμένοι για τις ΑΠΕ:

Εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο, μοιάζει το ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι γνωρίζουν από καθόλου ως ελάχιστα πράγματα για τις ανεμογεννήτριες, ενώ θεωρούν ότι είναι από αρκετά ως πολύ καλά ενήμεροι περί φωτοβολταϊκών:

Παράλληλα, μάλλον μοιρασμένη μοιάζει η κοινή γνώμη για το αν η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών επιδρά αρνητικά ή θετικά στο φυσικό περιβάλλον και την αισθητική του τοπίου:

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η συντριπτική πλειοψηφία (πάνω από 75%), πιστεύει ότι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής επηρεάζουν την ποιότητα της οικιακής ζωής τους:

Η έρευνα των Π. Κοσμόπουλου, Α. Καντζιούρα, Ι. Κοσμόπουλου, Κ. Κλέσκα και Α.Μ. Κοσμόπουλου υπό τον τίτλο “ A Panhellenic Social Survey (2018-9) regarding the Quality of Life, Energy Needs and People’s Attitudes towards R.E.S.” δημοσιεύτηκε πρόσφατα στη σειρά IOP Conference Series: Earth and Environmental Science και μπορείτε να την δείτε εδώ.